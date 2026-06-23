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Feringa weg bij Ajax: "Beslissing genomen om afstand te nemen"

Niek
Wout Weghorst in overleg met Sam Feringa
Wout Weghorst in overleg met Sam Feringa Foto: © Pro Shots

Ajax moet op zoek naar een nieuwe Head of Physicol Performance. Sam Feringa laat via LinkedIn namelijk weten dat hij heeft besloten om zijn aflopende contract bij de club uit Amsterdam niet te verlengen. 

"Vanaf 1 juli komt mijn tijd bij de club officieel ten einde. Ik heb de beslissing genomen om afstand te nemen en op dit moment andere aspecten van mijn leven prioriteit te geven", schrijft hij. "Ik ben ongelooflijk dankbaar voor iedereen die deel uitmaakte van deze geweldige reis", aldus Feringa.

"Voor nu neem ik wat tijd om te reflecteren, op te laden en mijn volgende stap uit te stippelen. Dankjewel, Ajax, tot we elkaar weer ontmoeten", besluit het staflid, die in het verleden onder meer werkzaam was bij SC Heerenveen en FC Nordsjaelland. 

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