Ferry de Haan haalt uit naar Ajax: "Dat is bovendien gekkenwerk"
Ferry de Haan haalt uit naar Ajax: "Dat is bovendien gekkenwerk"

Bjorn
bron: De Bestuurskamer
Ferry de Haan
Ferry de Haan Foto: © BSR Agency

Algemeen directeur Ferry de Haan van SC Heerenveen baalt van het herenakkoord tussen Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en FC Utrecht. De vijf clubs hebben een overeenkomst gesloten dat zij van elkaars jeugdspelers afblijven. Zij kunnen bij de andere clubs in de Eredivisie echter gewoon onbeperkt talenten wegplukken.

"De clubs van ons niveau kunnen nog steeds volledig leeggeroofd worden", vertelt De Haan in De Bestuurskamer. "Uiteindelijk wil natuurlijk iedereen dat zijn talenten debuteren onder de lichtmasten van het eigen stadion. We gaan kijken of er een regeling getroffen kan worden die in eerste instantie Eredivisie-breed, maar idealiter ook betaald voetbal-breed ingezet kan worden."

De Haan wil zich er hard voor maken in de vergadering van volgende week. Hij wordt soms moedeloos van de hoeveelheid spelers die weggetrokken wordt.  "Het moet blijven lonen om op te leiden", geeft de bestuurder aan. "Niets is namelijk zo frustrerend als dat. En natuurlijk hoort het bij het systeem waar we in zitten en plukken we er af en toe de vruchten van, maar het moet blijven lonen om talent op te leiden."

De algemeen directeur van SC Heerenveen heeft zich met diverse clubs verenigd. "Er is nu een groepje voor samengesteld met AD's en TD's van meerdere clubs. Zo kunnen we niet alleen voetbaltechnisch, maar ook financieel kijken naar de mogelijkheden voor eenzelfde soort regeling voor de hele Eredivisie. Het is extreem belangrijk, want clubs horen te leven van het ontwikkelen van talent en het daarna verkopen ervan."

"Bovendien is het gekkenwerk dat je jongens van elf jaar uit hun vertrouwde omgeving weghaalt", vervolgt De Haan. "Laat ze gewoon ontwikkelen. Volgens mij gedijen ze ook het beste in die vertrouwde omgeving. En natuurlijk komt er uiteindelijk een moment dat het talent het niveau van de club overstijgt, maar ik denk dat er genoeg voorbeelden zijn van spelers die te vroeg vertrekken", besluit de bestuurder.

