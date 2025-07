Feyenoord aan de haal met Ajax-lieveling? "Waar gaat dat over?"

Nicolás Tagliafico is transfervrij nu hij niet verder gaat bij Olympique Lyon. Eerder deze week doken er beelden op van de linksachter die momenteel in Nederland traint. In de Kick-off podcast van De Telegraaf wordt de oud-Ajacied aan Feyenoord gelinkt.

Atlético Independiente, zijn oude club in Argentinië, Sevilla en AS Roma willen allemaal graag de handtekening van de speler. Olympique Lyon blijft echter ook een optie: Tagliafico zou zelfs voor een lager salaris in Frankrijk willen blijven.

Quilindschy Hartman en Hugo Bueno vertrokken bij Feyenoord, waardoor Feyenoord een nieuwe back kan gebruiken. "Maar Tagliafico ligt denk ik te gevoelig", luidt het statement. Valentijn Driessen sanpt niet waarom dat een probleem zou moeten zijn. "Waarom ligt dat nou te gevoelig? Waar gaat dat over?"

Volgens de journalist is dit voor Ajax- en Feyenoord-fans niet zo'n probleem. "Als hij drie keer over de linkerkant opkomt en een beslissende voorzet geeft...", aldus Driessen. Hij krijgt bijval van collega Jeroen Kapteijns. "Na twee weken hoor je daar niemand meer over, dat hij ooit bij Ajax heeft gezeten."