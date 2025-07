Feyenoord-aanwinst heeft Ajax-tattoo: "Een memorabel moment"

De nieuwe Feyenoord-aanwinst heeft geen voorliefde voor Ajax, maar maakte op 14 augustus 2022 namens FC Groningen zijn officiële debuut in Amsterdam. "Een memorabel moment natuurlijk, voor iemand die vroeger op de Z-Side mee stond te zingen en te springen voor zijn cluppie", vertelt Valente tegenover het Algemeen Dagblad.

Valente was altijd al FC Groningen-supporter. "Ik ben er nog altijd trots op dat ik in FC Groningen 1 heb gestaan. En, dat minstens zo, dat ik onder Dick Lukkien heb mogen werken. Hij is als een vader voor me, nog steeds: warm, integer, iemand op wie ik onvoorwaardelijk kan bouwen. Én iemand die kritisch op me durft te zijn. Echt, ik ben Dick zo dankbaar. Hij heeft van het jochie Luciano een grote jongen gemaakt. Mijn transfer naar Feyenoord is voor een groot deel zijn verdienste."

De international van Jong Oranje wilde zelf ook dolgraag naar De Kuip. "Er waren afgelopen seizoen meerdere clubs die interesse in me hadden", onthult Valente. "Maar als je weet dat Feyenoord er een van is, hoef je eigenlijk niet meer na te denken.

"Als tegenstander had ik altijd kippenvel wanneer ik in de Kuip moest voetballen", vervolgt de middenvelder. "Kun je nagaan wat er gebeurt als ik als Feyenoorder op dat veld sta. 'Als ik nee zeg tegen Feyenoord', dacht ik, 'dan ben ik knettergek'. Echt, ik sta nu al te springen om de wedstrijd tegen Wolfsburg (zaterdag, vriendschappelijk, red.) te spelen, laat staan die tegen Fenerbahçe. Zo'n entourage, dat wil je meemaken als voetballer."