'Feyenoord bestolen in Amsterdam': "Honderdduizend % een penalty”

Volgens Kenneth Pérez was dat een verkeerde beslissing. In het programma Dit was het Weekend op ESPN zei hij: "Echt een rookie mistake van Steur dit." Analist Bram van Polen wees er wel op dat ook Timber zelf slimmer had kunnen handelen.

"Als Timber iets snuggerder is, dan zoekt hij dat been van Steur op", aldus Van Polen. "Dan zou hij zijn gevallen en was het honderdduizend procent een penalty." Die redenering schoot bij Pérez in het verkeerde keelgat. "Omdat Timber doorgaat, wordt hij benadeeld. Best wel gek is dat. Waarom hij niet viel? Timber is zo sterk, dat ‘ie niet voelt dat hij moet gaan vallen." Uiteindelijk bleef Ajax overeind en eindigde het duel in 2-0.