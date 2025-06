'Feyenoord brengt vernieuwd miljoenenbod uit op Ajax-doelwit'

De 23-jarige Braziliaan staat al langer op de radar van Feyenoord. Afgelopen winter werd hij al gelinkt aan de club, en die interesse is sindsdien alleen maar toegenomen. Volgens 1908 heeft Feyenoord inmiddels een nieuw bod neergelegd bij Göztepe, waar Rômulo tot medio 2028 vastligt.

Hoe hoog het bod precies is, blijft onbekend. Wel is duidelijk dat Feyenoord haast wil maken, mede doordat de spits ook belangstelling geniet van Besiktas, RB Leipzig en Ajax.

Rômulo maakte afgelopen seizoen indruk met 22 doelpunten en 13 assists in 46 duels voor Göztepe. Mocht hij naar De Kuip verkassen, is het afwachten wie zijn concurrenten worden: de toekomst van Ayase Ueda en Julian Carranza bij Feyenoord is nog onzeker.