'Feyenoord denkt aan voormalig Ajacied als nieuwe linksback'

In de zoektocht naar een nieuwe linksback heeft Feyenoord nu het oog laten vallen op Anass Salah-Eddine. De Rotterdammers hebben de interesse al kenbaar gemaakt bij AS Roma. De 23-jarige Salah-Eddine zou ook al een gesprek hebben gevoerd met Robin van Persie. Dat meldt Voetbal International .

Salah-Eddine verruilde FC Twente afgelopen winter voor tien miljoen euro voor AS Roma. Bij de Italiaanse ploeg kwam hij niet veel aan spelen toe. Feyenoord hoopt de linksback op huurbasis toe te kunnen voegen aan de selectie. De club is op zoek naar een nieuwe vleugelverdediger na het vertrek van Quilindschy Hartman en de terugkeer an huurling Hugo Bueno naar zijn club Wolverhampton Wanderers.

Eerder werden de pijlen gericht op Bjorn Meijer, maar die transfer ketste af. Feyenoord zocht door en komt nu dus uit bij Salah-Eddine.

Salah-Eddine begon zijn carrière bij AZ en maakte daarna de overstap naar Ajax. De Amsterdamse club verhuurde hem in 2022 aan FC Twente. Die club nam hem in februari 2024 definitief over. Een jaar later werd hij verkocht aan AS Roma.