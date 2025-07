'Feyenoord doet gigantisch miljoenenbod op voormalig Ajax-target'

Feyenoord is serieus in de markt voor Valentín Gómez. De 22-jarige verdediger van CA Vélez Sarsfield heeft inmiddels een persoonlijke aanbieding ontvangen van de Rotterdamse club.

Feyenoord werkt achter de schermen aan een miljoenenbod om de komst van Gómez veilig te stellen. Dat meldt Feyenoord Transfermarkt via X. Op de achtergrond wordt gewerkt aan een officieel bod richting de Argentijnse club. De Argentijn moet de concurrentie aanwakkeren op de positie van linker centrale verdediger in De Kuip.

In de zomer van 2023 werd Gómez genoemd als een alternatief voor Ajax, toen het aantrekken van Josip Sutalo onzeker was. Uiteindelijk trok Ajax alsnog Sutalo aan, waardoor Gómez in Buenos Aires bleef.