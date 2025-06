'Feyenoord dwarsboomt Ajax opnieuw en aast op jong toptalent'

Vorig probeerde Feyenoord Simeon ook al binnen te halen. "Vorig jaar besloot de aanvaller te blijven. Of dat nu de uitkomst is, is op dit moment een heel groot vraagteken", aldus AjaxShowtime.

"Ajax is er nog altijd niet in geslaagd om Simeon zijn eerste profcontract te laten tekenen. Feyenoord hoopt daar wel in te slagen", wordt vermeld. Eerder meldde Fabrizio Romano dat er voor Simeon veel interesse is vanuit buitenlandse clubs.

Simeon werd bij Ajax afgelopen jaar doorgeschoven van de Onder-16 naar de Onder-17. Volgend seizoen zou de doelgerichte Simeon naar verluidt al aan mogen sluiten bij de Onder-19 van Ajax. Dit zou ook het geval zijn bij Feyenoord, eventueel zelfs in de Onder-21.