Feyenoord geeft update over speler bij Ajax-duel: "Vertrokken"

Het leverde veel onbegrip op bij de supporters van Feyenoord, die het sowieso niet handig vonden om zo'n foto online te zetten. Feyenoord heeft inmiddels een update gegeven over Zwartjes.

Feyenoord laat aan VoetbalPrimeur weten dat de jeugdspeler al niet meer actief is in de Rotterdamse jeugdopleiding. Hij is een paar weken geleden vertrokken, dus ruim voor zijn bezoek aan Ajax - NAC Breda. Zwartjes speelde dit seizoen in Feyenoord onder 16.