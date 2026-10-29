Feyenoord strikt speler: "Was toch ook prima voor Ajax geweest"

Charles Vanhoutte maakt in zijn eerste maanden bij Feyenoord indruk op de analisten van Voetbalpraat op ESPN. Kenneth Perez, Martijn Krabbendam en Sjoerd Mossou zijn enthousiast over de Belgische controleur en vragen zich af waarom Ajax hem afgelopen zomer niet heeft aangetrokken.

De 28-jarige Vanhoutte werd afgelopen zomer door zijn landgenoot Dévy Rigaux van OGC Nice naar Feyenoord gehaald. De Rotterdammers bereikten een akkoord met de Franse club na een eerder bod op Vanhoutte. Sinds zijn komst miste Vanhoutte nog geen wedstrijd. De Belg kwam dit seizoen in alle dertien officiële duels in actie, waaronder tien wedstrijden in de Eredivisie en drie in de UEFA Champions League.

"Vanhoutte is de lijm, dat is wat mensen graag willen", stelt Perez bij ESPN. Ook Krabbendam ziet hoe belangrijk de middenvelder is voor het elftal van Feyenoord. "Je hebt dat ook wel nodig. Een paar keer toen hij eruit werd gehaald dan zag je gewoon dat de controle helemaal weg was", analyseert de journalist van Voetbal International.