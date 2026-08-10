'Feyenoord hoopt talentvolle aanvaller van Ajax te verleiden'
Feyenoord heeft de belangstelling voor Paulo Da Silva nieuw leven ingeblazen. Volgens WFCGroningen hebben de Rotterdammers opnieuw contact gezocht met de entourage van de achttienjarige spits van Ajax.
Da Silva maakte afgelopen winter de overstap van N.E.C. naar Ajax, terwijl ook Feyenoord destijds interesse had. De spits koos uiteindelijk voor Amsterdam, waar hij na een korte periode bij Ajax Onder 19 aansloot bij Jong Ajax en direct zijn eerste doelpunt maakte.
De situatie is inmiddels veranderd. Ajax huurde onlangs Diego Pugno van Juventus voor Jong Ajax, inclusief een optie tot koop. Daardoor is de concurrentie in de punt van de aanval verder toegenomen en is het perspectief op veel speeltijd voor Da Silva minder vanzelfsprekend.
Volgens WFCGroningen hoopt Feyenoord daarvan te profiteren. De Rotterdammers zouden de speler hebben laten weten dat hij nog altijd welkom is in De Kuip en volgen zijn situatie nauwlettend.
Of de hernieuwde interesse ook daadwerkelijk leidt tot een opvallende overstap van Ajax naar Feyenoord, moet de komende weken blijken. Volgens WFCGroningen zijn de eerste lijntjes in ieder geval opnieuw uitgegooid.
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