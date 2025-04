Feyenoord-huurling scoort in ArenA: "De fans een beetje teasen"

Afgelopen weekend wist Leo Sauer opnieuw de aandacht op zich te vestigen. De talentvolle linksbuiten, die dit seizoen door Feyenoord is verhuurd aan NAC Breda, maakt een opvallende ontwikkeling door. In de Johan Cruijff ArenA bekroonde hij zijn vorm met een fraai doelpunt tegen Ajax, hetgeen niet genoeg was voor punten.