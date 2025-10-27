Feyenoord-icoon over Wim Jansen: "Heb ik altijd erg gevonden"

Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
bron: Algemeen Dagblad
Ben Wijnstekers
Ben Wijnstekers Foto: © BSR Agency

Ben Wijnstekers heeft nog altijd geen goed woord over voor het gedrag van Noa Lang in de vorige topper tussen Feyenoord en PSV. De oud-speler van de Rotterdammers stoorde zich mateloos aan de manier waarop de vleugelaanvaller zich toen gedroeg.

Lang was destijds de grote man aan Eindhovense zijde met twee doelpunten, maar vooral zijn manier van juichen schoot bij Wijnstekers in het verkeerde keelgat. "Toen dacht ik: als ik nu in het veld zou staan, dan zou ik die Noa Lang toch een partij te grazen nemen", zegt hij in het Algemeen Dagblad. "Dat vind ik zo’n irritant mannetje."

De voormalig rechtsback haalt het duel nog scherp voor de geest. "In die wedstrijd maakte hij een handsbal, schoot hij de bal weg en provoceerde hij het publiek door op reclameborden te gaan staan. Als ik op het veld had gelopen, dan had ik hem zo een zetje de gracht in gegeven. Niet in ons stadion, vriend."

Naast zijn afkeer van Lang, steekt Wijnstekers ook niet onder stoelen of banken dat hij weinig sympathie voelt voor Ajax. "Dat Wim Jansen ooit de overstap naar Amsterdam zou maken, had ik nooit verwacht. Dat heb ik altijd heel erg gevonden. Hij was zo’n Feyenoord-man", zegt hij. "Als Ajax speelde, hoopte ik altijd dat ze zouden verliezen, zelfs in Europa. Mijn aversie gold altijd meer de club dan de spelers. Feyenoord is gewoon een veel mooiere club."

