Feyenoord-icoon Van Hanegem bezoekt familie Nouri: "Niet gek"

Nouri zakte in de zomer van 2017 in elkaar tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen. Daarbij liep hij ernstige en blijvende hersenschade op. Vijf jaar na het voorval opende Van Hanegem het Abdelhak Nouri Plein in de Amsterdamse wijk Geuzenveld, waar Nouri opgroeide. De Kromme houdt sindsdien contact met de familie Nouri.

"Ik ga nog af en toe op bezoek bij de familie van Appie Nouri. Dat zijn zulke lieve mensen. Nee, ik vind het niet gek dat ze daar een Feyenoorder uitnodigen. Zo zou het overal moeten zijn", zegt Van Hanegem in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Niet dat ik daar moet zitten natuurlijk, maar los van de voorkeur voor clubs nodig je uit waar je zin in hebt."

"Die mensen hebben iets vreselijks meegemaakt, maar ze blijven zo positief. Dat vind ik knap. Hij had alles om bij Ajax een grote meneer te worden", zo klinkt het met veel respect.