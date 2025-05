Feyenoord kan nog boven Ajax eindigen: "Dat zou geweldig zijn"

"Het is de lastigste wedstrijd voor mij bij Feyenoord in de afgelopen drie jaar", vertelt hij op de website van ESPN. "Ze hebben een geweldig team. Ze zijn heel gevaarlijk. We hebben dit seizoen allebei punten verloren, maar nu zijn we allebei opgestaan en winnen we elke wedstrijd. Ik kijk er heel erg naar uit. Het kan een sleutelwedstrijd voor ons zijn", beseft Hancko, die met Feyenoord in theorie zelfs nog boven Ajax zou kunnen eindigen.

"Ik denk dat iedereen gezien heeft wat er moet gebeuren om nog kampioen te worden", vervolgt de Slowaak over het opvallende scenario. "Dat zou natuurlijk geweldig en bizar zijn. Ik denk niet dat Ajax alle wedstrijden gaat verliezen. Dit seizoen hebben ze in totaal drie keer verloren. Dan zouden ze nu alle drie de wedstrijden (NEC-thuis, FC Groningen-uit en FC Twente-thuis) moeten verliezen. Dat gaat niet gebeuren dus daar kijken we niet naar. Maar wel naar PSV", aldus Hancko, die uitkijkt naar de duels met zijn directe tegenstander Luuk de Jong.

“Ik heb het vaker gezegd. Het is heel moeilijk om tegen hem te spelen. Ook in dingen die minder zichtbaar zijn", legt hij uit. "Je ziet een lange jongen in het zestienmetergebied. Alle ballen gaan naar hem. Ook al scoort hij de laatste wedstrijden niet superveel, hij is nog steeds heel belangrijk voor PSV. Als de bal door de lucht komt, is het heel moeilijk om het duel te winnen. De manier waarop hij probeert vrij te komen in het strafschopgebied is heel uitdagend", besluit Hancko over de fysiek sterke centrumspits van PSV.