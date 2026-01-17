Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Feyenoord krijgt tip naar Ajax te kijken: "Het voorbeeld ligt daar"

Arthur
Marcel van der Kraan
Marcel van der Kraan Foto: © Screenshot De Telegraaf

Marcel van der Kraan sprak in de podcast Kick Off van De Telegraaf over de huidige situatie bij Feyenoord, die volgens hem niet rooskleurig is. Ook trekt hij een vergelijking met grote concurrent Ajax.

Van der Kraan wijst op de kwaliteit van de selectie als een belangrijke factor voor de tegenvallende prestaties. Hij noemt verschillende spelers die niet hebben geleverd wat vooraf werd verwacht. ''Het voorbeeld ligt bij Ajax: trainer, na trainer, na trainer ontslaan. Het is niet de oplossing gebleken. Het heeft ook met kwaliteit van spelers te maken bij Feyenoord, dat is niet overdreven groot. Er zijn aankopen gedaan zoals Tengstedt en Borges waar het totaal niet uitkomt. Je hebt ook maar twee centrale verdedigers, Trauner en Beelen hoef je niet op te rekenen. Moder hoef je ook niet op te rekenen, die wel op de weg terug is momenteel.''

Ook Robin van Persie krijgt kritiek, met name vanwege zijn persconferenties. Van der Kraan benadrukt dat een trainer altijd het belang van de club en zijn spelers vooropstelt. ''Hij wil zijn spelers ook beschermen. Van Persie heeft met veel jonge spelers te maken, hij kan nu nauwelijks wat inbrengen. Er zitten soms namen op de bank, ik weet zeker dat meer dan de helft van Nederland de bank niet kent. Daar moet Van Persie ook voorzichtig mee omgaan. Als je meegaat met alle chagrijn van media en supporters trek je je eigen ploeg heel erg naar beneden.''

