Feyenoord krijgt transfertip: "Een vervanger van Ueda? Dolberg"

Feyenoord lijkt rekening te houden met een zomers vertrek van Ayase Ueda. De Japanner is de topscorer van de Eredivisie en zou in de belangstelling staan van meerdere clubs. Pierre van Hooijdonk ziet een mogelijke vervanger van Ueda bij Ajax rondlopen.

Bij NOS Studio Voetbal krijgt Van Hooijdonk de vraag of hij een potentiële vervanger in gedachten heeft voor Ueda. "Ja, die weet ik wel. Dolberg", zegt hij. "Ja, ik vind Dolberg een hele goede spits. Ik lees dan dat Jordi Cruijff zou hebben gezegd dat Dolberg mag vertrekken. Daar lijkt het wel naar als je de handelingen van de coach ziet."

"Want als je hem ook deze wedstrijd niet opstelt, wanneer ga je hem dan wel gebruiken?" vervolgt de voormalig Feyenoorder. Van Hooijdonk is nog altijd helemaal overtuigd van de Deense Ajacied. "Ik geloof niet dat dat weg is. Het is een spits die eigenlijk best voldeed aan de Ajax-principes. Technisch heel erg vaardig, vernuftig in het afwerken", aldus Van Hooijdonk.