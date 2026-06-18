'Feyenoord legt contractvoorstel neer bij jonge Ajax-aanvaller'

Anass Moumane staat mogelijk voor een opvallende overstap binnen de Nederlandse top. Volgens AjaxShowtime en VoetbalPrimeur heeft Feyenoord zich gemeld voor de achttienjarige buitenspeler van Ajax en ligt er inmiddels een driejarig contract klaar in Rotterdam.

Hoewel Moumane in Amsterdam nog vastligt tot de zomer van 2027, is Ajax bereid hem transfervrij te laten vertrekken. Daarbij zal de club geen terugkoopclausule of percentage op een toekomstige doorverkoop opnemen, ondanks de interne verdeeldheid over een mogelijk vertrek van het talent.

De rechtsbuiten maakte afgelopen zomer de overstap van AFC Amsterdam naar Ajax. In zijn eerste seizoen kwam hij tien keer in actie voor Ajax Onder 19 in de competitie. Daarin was hij goed voor drie doelpunten.