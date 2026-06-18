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'Feyenoord legt contractvoorstel neer bij jonge Ajax-aanvaller'

Amber
Het logo van Ajax bij de Johan Cruijff ArenA
Het logo van Ajax bij de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Anass Moumane staat mogelijk voor een opvallende overstap binnen de Nederlandse top. Volgens AjaxShowtime en VoetbalPrimeur heeft Feyenoord zich gemeld voor de achttienjarige buitenspeler van Ajax en ligt er inmiddels een driejarig contract klaar in Rotterdam.

Hoewel Moumane in Amsterdam nog vastligt tot de zomer van 2027, is Ajax bereid hem transfervrij te laten vertrekken. Daarbij zal de club geen terugkoopclausule of percentage op een toekomstige doorverkoop opnemen, ondanks de interne verdeeldheid over een mogelijk vertrek van het talent.

De rechtsbuiten maakte afgelopen zomer de overstap van AFC Amsterdam naar Ajax. In zijn eerste seizoen kwam hij tien keer in actie voor Ajax Onder 19 in de competitie. Daarin was hij goed voor drie doelpunten.

Voor Moumane ligt er nu een belangrijke keuze. Hij kan proberen door te breken via Jong Ajax, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie, of kiezen voor een nieuwe uitdaging bij Feyenoord. De Rotterdammers zien hem als versterking voor Feyenoord Onder 21, dat actief is in de hoogste O21-divisie.

De in Amsterdam geboren aanvaller heeft al een lange geschiedenis bij Ajax. Tussen 2015 en 2019 maakte hij deel uit van de jeugdopleiding van de club, waarna hij vertrok naar SC Buitenveldert. Via DCG Amsterdam en AFC keerde hij afgelopen zomer terug op De Toekomst.

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