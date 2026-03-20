Feyenoord met vraagtekens naar Klassieker: "Het is nog te vroeg"

Feyenoord kampt nog altijd met een overvolle ziekenboeg richting de Klassieker. Robin van Persie kon vrijdag nog weinig zeggen over de inzetbaarheid van een aantal spelers.

Van Persie heeft zondag een behoorlijke puzzel te leggen met het aantal afwezigen. "Een aantal spelers maken stappen in hun herstel. Dat is positief", stelde hij vrijdag op de persconferentie, "maar dat het nog te vroeg is om aan te geven of ze er zondag bij zullen zijn en of ze ook echt een rol kunnen gaan spelen."

Tsuyoshi Watanabe en Leo Sauer lijken nog een vraagteken voor de Klassieker tegen Ajax. Anel Ahmedhodzic keert terug van een schorsing. Daar staat tegenover dat Bart Nieuwkoop en Inbeom Hwang er zeker nog niet bij zijn. Dat geldt ook voor de geschorste Mats Deijl. Daarnaast hebben de Rotterdammers nog een waslijst aan langer geblesseerden.

Feyenoord en Ajax trappen zondagmiddag om 14,30 uur af in de Kuip.