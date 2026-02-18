Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Feyenoord moet Ajax danken dat ze ook een slaapjaar hebben"

Bjorn
bron: Voetbal International
Robin van Persie
Robin van Persie Foto: © Pro Shots

Bij Feyenoord is er veel onrust vanwege de prestaties dit seizoen, maar toch bezetten de Rotterdammers de tweede plek met drie punten voorsprong op achtervolgers NEC en Ajax. Ook trainer Robin van Persie lag meerdere keren onder vuur, maar zit nog altijd in het zadel. Martijn Krabbendam vindt echter dat er wel meer uit dit Feyenoord te halen is.

"Mits fit, heeft Feyenoord voor de Eredivisie een prima selectie, maar fit is Feyenoord al het hele seizoen niet", schrijft de Feyenoord-watcher op de website van Voetbal International. "Dan nog heeft trainer Robin van Persie de beschikking over de nodige internationals, dus het gaat er ook om wat je als trainer uit een selectie haalt."

"Er mogen best vraagtekens worden geplaatst achter het functioneren van Van Persie", vervolgt hij kritisch. "De uitvoering en de ontwikkeling van spelers is zijn verantwoordelijkheid, maar het regime Robin heeft tot nu toe vooral teleurgestelde spelers opgeleverd. Niemand weet echt waar hij aan toe is door de vele wisselingen in het elftal, wat weer ten koste gaat van het vertrouwen en de prestaties. Feyenoord moet Ajax, AZ en FC Twente danken dat deze clubs ook een slaapjaar hebben en niet profiteren van het zwakke seizoen dat de club zelf doormaakt."

Volgens Krabbendam wacht de nieuwe technisch directeur in ieder geval een flinke klus in De Kuip. "Hij zal zich dienen te buigen over de toekomst van de trainer en zich de vraag stellen of Robin van Persie de juiste man is de sportieve toekomst samen met hem verder vorm te geven. Feyenoord kan toch niet ieder jaar het beleid opzijschuiven en tussentijds wat ervaren Eredivisiespelers en een voormalige topspeler halen om de meubelen én zijn trainer te redden", doelt hij op de komst van spelers als Mats Deijl en Raheem Sterling. 

Gerelateerd:
Kodai Sano

Kodai Sano alsnog naar Ajax? "Tja, Ajax is Ajax ook niet meer"

0
Wesley Sneijder

Wesley Sneijder geniet van oud-Ajacied: "Alle kranten staan vol"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties