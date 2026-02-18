"Feyenoord moet Ajax danken dat ze ook een slaapjaar hebben"

Bij Feyenoord is er veel onrust vanwege de prestaties dit seizoen, maar toch bezetten de Rotterdammers de tweede plek met drie punten voorsprong op achtervolgers NEC en Ajax. Ook trainer Robin van Persie lag meerdere keren onder vuur, maar zit nog altijd in het zadel. Martijn Krabbendam vindt echter dat er wel meer uit dit Feyenoord te halen is.

"Mits fit, heeft Feyenoord voor de Eredivisie een prima selectie, maar fit is Feyenoord al het hele seizoen niet", schrijft de Feyenoord-watcher op de website van Voetbal International. "Dan nog heeft trainer Robin van Persie de beschikking over de nodige internationals, dus het gaat er ook om wat je als trainer uit een selectie haalt."

"Er mogen best vraagtekens worden geplaatst achter het functioneren van Van Persie", vervolgt hij kritisch. "De uitvoering en de ontwikkeling van spelers is zijn verantwoordelijkheid, maar het regime Robin heeft tot nu toe vooral teleurgestelde spelers opgeleverd. Niemand weet echt waar hij aan toe is door de vele wisselingen in het elftal, wat weer ten koste gaat van het vertrouwen en de prestaties. Feyenoord moet Ajax, AZ en FC Twente danken dat deze clubs ook een slaapjaar hebben en niet profiteren van het zwakke seizoen dat de club zelf doormaakt."

Volgens Krabbendam wacht de nieuwe technisch directeur in ieder geval een flinke klus in De Kuip. "Hij zal zich dienen te buigen over de toekomst van de trainer en zich de vraag stellen of Robin van Persie de juiste man is de sportieve toekomst samen met hem verder vorm te geven. Feyenoord kan toch niet ieder jaar het beleid opzijschuiven en tussentijds wat ervaren Eredivisiespelers en een voormalige topspeler halen om de meubelen én zijn trainer te redden", doelt hij op de komst van spelers als Mats Deijl en Raheem Sterling.