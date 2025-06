"Feyenoord moet de status met Ajax en PSV gelijk gaan trekken"

Voetbal International-journalist Sander Janssen begrijpt waarom Feyenoord inzet op een megadeal. "Paixão moet het transferrecord worden, wat ik op zich ook wel kan begrijpen vanuit Feyenoord-zijnde," zegt hij in VI ZSM. "Want ook als je ziet wat het record nu is voor Feyenoord: 35 miljoen voor Gimenez. Dat is nog niet zo heel lang geleden."

Volgens Janssen is dat bedrag nog altijd relatief bescheiden in vergelijking met de uitgaande transfers van PSV en Ajax. "Als je dat vergelijkt met PSV en Ajax, dan heeft Feyenoord nog wel een inhaalslag te maken. Die clubs verkochten spelers als Antony, Frenkie de Jong en Hirving Lozano voor tientallen miljoenen meer."

De dominantie van Ajax en PSV op financieel vlak zit Feyenoord al langer niet lekker, stelt Janssen. "Dat is toch ook wel een beetje de status waar Feyenoord vanaf wil komen. Dus dat je Ajax en PSV hebt, en daarna pas Feyenoord. Financieel gezien is dat nog steeds wel een beetje zo, maar dat moet Feyenoord steeds meer gelijk gaan trekken."

Met een potentiële transfersom van ruim 35 miljoen euro zou Paixão Feyenoords nieuwe recordtransfer worden. Janssen: "Ik snap ook wel dat Paixão meer dan 35 miljoen moet opbrengen. Realistisch gezien kan dat ook wel natuurlijk."