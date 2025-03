Feyenoord mogelijk Ajax achterna: "Zij hebben 20% ontslagen"

Chris Woerts waarschuwt dat Feyenoord zonder Champions League-voetbal in financieel zwaar weer kan belanden. In Vandaag Inside legt de sportmarketeer uit dat de club een te grote organisatie heeft en mogelijk genoodzaakt is om personeel te ontslaan, net zoals Ajax eerder deed na het mislopen van het miljoenenbal.

Sportmarketeer Chris Woerts waarschuwt voor de financiële gevolgen als Feyenoord zich niet weet te plaatsen voor de Champions League. In Vandaag Inside legt hij uit dat de club structureel afhankelijk is van de inkomsten uit het miljoenenbal. "Dan zijn er financiële gevolgen. Dramatisch", stelt Woerts. "Ajax heeft twintig procent van het kantoorpersoneel ontslagen, omdat ze het niet meer konden betalen, die vaste rekeningen. Feyenoord heeft inmiddels 500 mensen vast in dienst. Dat is een kind met een waterhoofd. Dat zijn er veel te veel. Ze hebben nu 73 miljoen verdiend met de Champions League. Gaan ze naar de Europa League, dan is dat rond de 23 à 30 miljoen. De Conference League is dat 20 à 25 miljoen. Dan kun je heel je huishouden niet meer volhouden."

Woerts verbaast zich over de omvang van de organisatie bij Feyenoord. "Het is onbegrijpelijk. Ik was mee naar Milaan. Inter-Feyenoord. Ik zie daar het media-team: dat is groter dan de redactie van De Telegraaf. Zoveel mensen lopen er rond. Ze lopen heel de dag met die cameraatjes voor vijf foto’s. Het slaat nergens op. Marketing is op het veld." Hij verwacht dan ook dat Feyenoord bij mislopen van de Champions League gedwongen zal zijn personeel te ontslaan. "Ze kunnen dat misschien nog een jaartje overleven op de verdiensten van dit jaar. Maar dan komen ze zwaar in de problemen. Daarom is het zo belangrijk om derde te worden. Je moet echt derde worden."