Feyenoord-opmerking levert Gullit fluitconcert op in Ajax-stadion

Ruud Gullit heeft zaterdagavond voor een opvallend moment gezorgd tijdens de première van een documentaire over Johan Cruijff in de Johan Cruijff Arena. De voormalig topvoetballer kreeg een fluitconcert over zich heen van het Ajax-publiek, nadat hij de naam van Feyenoord liet vallen in zijn verhaal over de clublegende.

Tijdens de avond, die werd gepresenteerd door Hélène Hendriks en waar ook Jordi Cruijff en Ronald Koeman aanwezig waren, werd Gullit gevraagd naar de kwaliteiten van Cruijff als speler. "Het was vooral de mens zelf, ik heb hem natuurlijk in de periode meegemaakt bij Feyenoord...", begint hij, waarna direct gefluit klinkt vanuit de tribunes. De reactie ontgaat Gullit niet, die er luchtig op reageert: "Ja, het was Johan zijn keuze, niet mijn keuze, sorry!", zegt hij lachend op de beelden van Vandaag Inside.

De voormalig topvoetballer probeert het later nog enigszins recht te zetten, maar ontkomt niet aan nieuwe reacties uit het publiek. Voorzichtiger formulerend zegt hij: "Wat mij het meest bij is gebleven. Ik heb een seizoen met hem mogen voetballen bij… Nou ja, je weet wel waar! Maar we werden kampioen en wonnen ook nog de beker. Sorry...", waarna opnieuw gelach en gefluit door de Johan Cruijff Arena klinkt.