Feyenoord plukt talent weg bij Ajax: "Een bijzondere dag voor mij"

Grootfaam heeft een contract getekend dat hem tot de zomer van 2028 aan de Rotterdamse club verbindt. "Dit is voor mij een bijzondere dag", zegt Grootfaam op de clubsite van Feyenoord. "Ik ben blij dat mijn familie en vrienden bij dit mooie moment aanwezig konden zijn. Ik wil me bij Feyenoord verder ontwikkelen en mijn grote doel is om uiteindelijk met Feyenoord 1 in De Kuip te mogen spelen."

Grootfaam maakte al op jonge leeftijd de overstap van amateurclub VC Vlissingen naar Ajax. Daar doorliep hij tot nu toe de gehele jeugdopleiding. Na de zomerstop sluit de middenvelder aan op Varkenoord. Hij zal eerst gaan spelen bij Feyenoord Onder 17.