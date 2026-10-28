Feyenoord-speler imponeert: "Hij was toch prima voor Ajax geweest"
Charles Vanhoutte maakt indruk bij Feyenoord. In het ESPN-programma Voetbalpraat wordt de Belgische middenvelder omschreven als een betaalbare versie van Jordan Henderson. Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam en journalist Sjoerd Mossou vragen zich bovendien af waarom Ajax niet bij hem heeft aangeklopt.
Kenneth Perez ziet in Vanhoutte vooral een belangrijke schakel op het middenveld van Feyenoord. "Vanhoutte is de lijm, dat is wat mensen graag willen", begint hij in Voetbalpraat. Krabbendam herkent dat beeld en wijst op het verschil dat de middenvelder maakt wanneer hij ontbreekt. "Je hebt dat ook wel nodig. Een paar keer toen hij eruit werd gehaald dan zag je gewoon dat de controle helemaal weg was."
Mossou vindt het opvallend dat Ajax de Belg niet in beeld had, terwijl de club lange tijd op zoek was naar een controlerende middenvelder. "Eigenlijk best wel gek dat Ajax viereneenhalf jaar heeft gezocht naar een nummer zes. Dit was toch ook prima voor Ajax geweest."
Krabbendam kan zich vinden in de lof voor Vanhoutte en benadrukt dat Feyenoord hem voor een relatief bescheiden bedrag heeft aangetrokken. "Het is een goedkope Hendo, maar wel een goede", concludeert de clubwatcher van Voetbal International. De Rotterdammers betaalden naar verluidt 5,5 miljoen euro voor de 28-jarige middenvelder. "5,5 miljoen heeft Feyenoord maar voor hem betaald", besluit Krabbendam.
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