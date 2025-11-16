'Ex-Feyenoorder kan Ajax-speler gaan concurreren in Engeland'

Fozcast
Brian Brobbey maakt de laatste weken indruk bij Sunderland, waar hij nog geen basisplaats heeft veroverd, maar onlangs wel belangrijk was met een late gelijkmaker tegen Arsenal. Toch lijkt de Engelse club zich te oriënteren op extra concurrentie voor de spitspositie. Volgens Calciomercato heeft Sunderland namelijk interesse in Santiago Gimenez, voormalig Feyenoord-spits en momenteel actief bij AC Milan.

De mogelijke komst van Gimenez zou het Brobbey lastig kunnen maken in de strijd om speeltijd. Sunderland beschikt nu al over drie opties in de aanval. Wilson Isidor, Eliezer Mayenda en Brobbey, maar lijkt met de Mexicaan nog meer kwaliteit te willen toevoegen. Ondanks zijn lastige periode bij AC Milan wordt Gimenez nog altijd gezien als een spits met potentie.

Bij Milan loopt het echter verre van soepel. Gimenez kwam in zijn eerste negen Serie A-wedstrijden niet tot scoren en gaf slechts één assist. Trainer Massimiliano Allegri uitte in de zomer al zijn zorgen. "Een spits die dubbele cijfers scoort" zou volgens hem noodzakelijk zijn, maar zijn wens werd niet ingewilligd.

Toch lijkt Gimenez voorlopig niet van plan om Milaan te verlaten. Volgens Calciomercato ligt een transfer volledig in zijn handen. "AC Milan is zijn prioriteit, zowel nu als in de toekomst", schrijft de Italiaanse voetbalwebsite. 

