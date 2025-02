'Feyenoord sprak met Erik ten Hag, coach zei niet meteen 'nee'"

Feyenoord sprak al met Ten Hag, zo weet Voetbal International. "Dat hij ooit in dienst was bij Ajax, is geen belemmering. Ten Hag werkte er vierenhalf jaar en gaf daarnaast leiding aan Go Ahead Eagles, Bayern München II, FC Utrecht en Manchester United. Hij won kampioenschappen en bekers en staat bekend als een trainer met een duidelijke visie en werkwijze", schrijft Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam.

De coach, clubloos na zijn ontslag bij Manchester United, zei niet meteen 'nee' tegen de Rotterdammers. Toch lijkt de kans klein dat Ten Hag instapt bij Feyenoord. "Ten Hag heeft keuze genoeg, maar toch ook weer niet helemaal. Hij hangt aan de afspraken die hij heeft gemaakt na zijn ontslag bij Manchester United, zodat hij niet overal kan werken."

"Volgens insiders wacht de trainer tot april, voordat hij de richting van zijn toekomst bepaalt en die kan ook net zo goed in Amerika liggen als in de Bundesliga", aldus Krabbendam.