'Feyenoord-talent verlengt ondanks verregaande interesse Ajax'

Feyenoord lijkt toptalent Adam Dos Santos Sebastiao te kunnen behouden. De vijftienjarige verdediger wil toch bij Feyenoord blijven, ondanks dat een akkoord met Ajax dichtbij leek.

Dat meldt 1908.nl. Vorige week al werd bekend dat Ajax het grote talent bij Feyenoord weg wilde kapen. Inmiddels lijkt het erop dat Santos Sebastiao nooit weg wilde uit Rotterdam, maar simpelweg Ajax gebruikte als druk tijdens de onderhandelingen.

In Rotterdam staat de jongeling bekend als 'een echte Feyenoorder'. Bij de Stadionclub wordt hij gezien als een van de grootste talenten van de club. Momenteel komt hij uit in de O16 van Feyenoord.