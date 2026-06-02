'Feyenoord troeft Ajax af en versterkt zich met Marokkaans talent'

Feyenoord is dicht bij de komst van de zeventienjarige Ilian Hadidi. Dat melden Feyenoord Youth Watcher en FR12.nl.

Hadidi loopt binnenkort uit zijn contract bij Standard Luik en lijkt niet te gaan verlengen. De Marokkaanse jeugdinternational kan rekenen op veel interesse, waaronder van Borussia Dortmund, Manchester City, Club Brugge, AS Monaco, LOSC Lille, PSV en Ajax.

Feyenoord lijkt momenteel de beste papieren te hebben. Robin van Persie en landgenoot Oussama Targhalline zou erg betrokken zijn geweest bij de gesprekken met Hadidi en de jonge aanvallende middenvelder hebben weten te overtuigen voor een stap naar Rotterdam te kiezen.