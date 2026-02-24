Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax transfers & geruchten

'Feyenoord troeft Ajax af in de strijd om SC Heerenveen-talent'

Max
bron: Feyenoord Youth Watcher
Abe Lenstra Stadion
Abe Lenstra Stadion Foto: © BSR Agency

SC Heerenveen-talent Dean Hooiveld gaat de overstap naar Feyenoord maken. Dat meldt Feyenoord Youth Watcher dinsdagmiddag. 

De veertienjarige verdediger van SC Heerenveen is naar verluidt zeer gewild. Naast Feyenoord zouden ook Ajax en PSV achter het talent aanzitten. Volgens Feyenoord Youth Watcher kiest Hooiveld echter voor de club uit Rotterdam.

De linksbenige verdediger, die aan de linkerkant en in het centrum van de defensie uit de voeten kan, sluit naar verwachting volgend seizoen aan bij de O17 van Feyenoord. 

Arno Vermeulen

Vermeulen tipt nieuwe Ajax-trainer: "Zo'n interessante gozer"

Het Abe Lenstra Stadion

'Ajax en PSV ook in de race voor talent (15) van SC Heerenveen'

Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws
Video’s
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

