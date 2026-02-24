'Feyenoord troeft Ajax af in de strijd om SC Heerenveen-talent'

De veertienjarige verdediger van SC Heerenveen is naar verluidt zeer gewild. Naast Feyenoord zouden ook Ajax en PSV achter het talent aanzitten. Volgens Feyenoord Youth Watcher kiest Hooiveld echter voor de club uit Rotterdam.

De linksbenige verdediger, die aan de linkerkant en in het centrum van de defensie uit de voeten kan, sluit naar verwachting volgend seizoen aan bij de O17 van Feyenoord.