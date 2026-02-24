Ajax transfers & geruchten
'Feyenoord troeft Ajax af in de strijd om SC Heerenveen-talent'
Abe Lenstra Stadion Foto: © BSR Agency
SC Heerenveen-talent Dean Hooiveld gaat de overstap naar Feyenoord maken. Dat meldt Feyenoord Youth Watcher dinsdagmiddag.
De veertienjarige verdediger van SC Heerenveen is naar verluidt zeer gewild. Naast Feyenoord zouden ook Ajax en PSV achter het talent aanzitten. Volgens Feyenoord Youth Watcher kiest Hooiveld echter voor de club uit Rotterdam.
De linksbenige verdediger, die aan de linkerkant en in het centrum van de defensie uit de voeten kan, sluit naar verwachting volgend seizoen aan bij de O17 van Feyenoord.
