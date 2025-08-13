Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Feyenoord-uitschakeling mogelijk goed nieuws voor PSV en Ajax'

Max
bron: Eindhovens Dagbad
Marijn Beuker en Menno Geelen
Marijn Beuker en Menno Geelen Foto: © Pro Shots

Feyenoord werd dinsdagavond door Fenerbahce naar de Europa League gestuurd. Voor PSV en Ajax betekent de Champions League-uitschakeling van Feyenoord mogelijk goed nieuws. 

PSV en Ajax spelen komend seizoen in de Champions League en krijgen daar een vast bedrag én een variabel bedrag voor. Dat variabele bedrag hangt onder andere af van de ranking op de UEFA-lijst de afgelopen jaren. Als Fenerbahce in de play-offs afrekent met Benfica en het eindtoernooi bereikt, krijgen Ajax en PSV een hoger variabel bedrag, zo schrijft het Eindhovens Dagblad

In dat geval stijgen beide Nederlandse clubs een plek op de ranglijst van deelnemers, waardoor ze meer ‘variabel geld’ krijgen voor hun deelname aan de Champions League. Ajax staat iets lager dan PSV op de huidige ranking van de UEFA over de afgelopen vijf jaar en krijgt waarschijnlijk tussen de 35 en 40 miljoen euro. De Eindhovenaren lijken een iets hoger bedrag in ontvangt te kunnen nemen. 

Gerelateerd:
Robin Roefs

Brookhuis: "Het verbaast me dat Ajax of PSV niet heeft doorgepakt"

0
Tristan Gooijer in het shirt van Ajax

'NEC denkt komst van aan bijna herstelde verdediger van Ajax'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd