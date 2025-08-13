'Feyenoord-uitschakeling mogelijk goed nieuws voor PSV en Ajax'

PSV en Ajax spelen komend seizoen in de Champions League en krijgen daar een vast bedrag én een variabel bedrag voor. Dat variabele bedrag hangt onder andere af van de ranking op de UEFA-lijst de afgelopen jaren. Als Fenerbahce in de play-offs afrekent met Benfica en het eindtoernooi bereikt, krijgen Ajax en PSV een hoger variabel bedrag, zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

In dat geval stijgen beide Nederlandse clubs een plek op de ranglijst van deelnemers, waardoor ze meer ‘variabel geld’ krijgen voor hun deelname aan de Champions League. Ajax staat iets lager dan PSV op de huidige ranking van de UEFA over de afgelopen vijf jaar en krijgt waarschijnlijk tussen de 35 en 40 miljoen euro. De Eindhovenaren lijken een iets hoger bedrag in ontvangt te kunnen nemen.