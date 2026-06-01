'Feyenoord verslaat Ajax in strijd voor Marokkaans toptalent'
Feyenoord lijkt een grote slag te slaan in de strijd om het zeventienjarige talent Ilian Hadidi. Volgens FR12.nl is de club uit Rotterdam dicht bij de komst van de middenvelder van Standard Luik, terwijl ook Ajax en PSV interesse hadden.
Het contract van Hadidi loopt komende zomer af, waardoor meerdere Europese clubs hem transfervrij wilden vastleggen. Ook vanuit het buitenland was er belangstelling, onder meer van Borussia Dortmund, AS Monaco, Club Brugge en Manchester City.
Feyenoord heeft op dit moment de beste papieren en zou het talent willen laten aansluiten bij Feyenoord Onder-21. Daarmee lijken Ajax en PSV achter het net te vissen.
De jeugdinternational van Marokko speelde dit seizoen bij Standard Luik Onder-18 en kwam ook al uit voor Marokko Onder-17, waar hij twaalf interlands achter zijn naam heeft staan.
