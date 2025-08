'Feyenoord wil Ajax aftroeven en heeft drie opties op verlanglijst'

Ko Itakura is momenteel de meest realistische optie voor Feyenoord, meldt Voetbal International. De club wil binnenkort een bod uitbrengen bij Borussia Mönchengladbach. Ajax toonde ook interesse, maar hun bod werd afgewezen. Eerder was Itakura ook in beeld bij PSV, maar die interesse is verdwenen.

Rav van den Berg blijft een optie, maar Feyenoord wacht zijn fitheid af. De verdediger van Middlesbrough raakte geblesseerd aan zijn rug tijdens een oefenduel, waardoor twijfels zijn ontstaan. Van den Berg kwam eerder in beeld toen Feyenoord de transfer van David Hancko overwoog.

Sikou Niakaté wordt genoemd als versterking voor de linkerkant van de verdediging. De 26-jarige Malinese international staat nog drie jaar onder contract bij SC Braga. Feyenoord zou al een bod hebben uitgebracht, maar het is nog onduidelijk of Braga wil meewerken.