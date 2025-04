'Feyenoord wil Ajax loer draaien en meldt zich in Groningen'

Feyenoord heeft de eerste stap gezet in de poging om Luciano Valente naar Rotterdam te halen. Volgens informatie van SoccerNews zijn de gesprekken tussen Feyenoord en de talentvolle middenvelder van FC Groningen inmiddels op gang gekomen.

Nadat de deal met Sem Steijn bijna rond is, wil Feyenoord nu doorpakken met het aantrekken van een volgende creatieve kracht voor het middenveld. De club bereidt zich voor om binnenkort officieel bij FC Groningen een bod uit te brengen op Valente, zo melden bronnen aan SoccerNews.

Enkele weken geleden bracht SoccerNews al naar buiten dat Feyenoord contact had gezocht met Valente en zijn management. Sindsdien zijn de gesprekken in een positieve sfeer blijven verlopen, en ook Valente zelf zou zeer te spreken zijn over een overstap naar De Kuip. Voorlopig ligt de prioriteit bij Feyenoord op het afronden van de transfer van Sem Steijn, maar daarna wil de club snel schakelen richting Groningen. Alle signalen wijzen erop dat officiële onderhandelingen niet lang meer op zich zullen laten wachten.

Valente heeft nog een contract tot de zomer van 2028 bij FC Groningen, waardoor de club uit het noorden een stevige transfersom kan eisen. Hoewel ook Ajax en Anderlecht de situatie nauwlettend volgen, zou Valente zijn voorkeur duidelijk hebben uitgesproken voor Feyenoord. De Rotterdammers zijn onder de indruk van zijn kwaliteiten en trainer Robin van Persie ziet veel potentie in de 20-jarige middenvelder.