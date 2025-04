'Feyenoord wil Ajax-talent wegplukken': "Ze zijn in gesprek"

Feyenoord zou in gesprek zijn met Naifaron Landvreugd, een talentvolle vleugelaanvaller uit de jeugdopleiding van Ajax. Dat meldt Feyenoord Youth Watcher via Instagram. De 16-jarige Landvreugd speelt sinds 2015 bij Ajax en komt momenteel uit voor Ajax Onder 16.

De buitenspeler is een belangrijke kracht binnen zijn team en speelt dit seizoen met dispensatie, vanwege een groeiachterstand. "Feyenoord is één van de clubs die in gesprek is met vleugelspeler Naifaron Landvreugd van Ajax. De buitenspeler speelt dit seizoen vanwege groeiachterstand met dispensatie bij Ajax O16 en is enorm belangrijk voor zijn elftal. Landvreugd overweegt momenteel nog zijn opties", aldus Feyenoord Youth Watcher.

Hoewel Feyenoord interesse heeft, lijkt de Rotterdamse club niet de enige gegadigde. Landvreugd zou meerdere opties zorgvuldig aan het afwegen zijn.