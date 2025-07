'Feyenoord wil de verdediging gaan versterken met oud-Ajacied'

Feyenoord heeft Danilho Doekhi nadrukkelijk in het vizier als mogelijke versterking voor het centrale verdedigingsduo. Volgens het Algemeen Dagblad is de verdediger van Union Berlin één van de drie kandidaten die de Rotterdamse club overweegt om de defensieve problemen op te lossen.

Doekhi, 27 jaar oud en geboren in Rotterdam, zou volgens het AD openstaan voor een terugkeer naar Nederland en een overstap naar Feyenoord. Bij Union Berlin, waar hij in 2022 transfervrij naartoe vertrok vanaf Vitesse, is hij inmiddels uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler. Afgelopen seizoen begon hij in alle 34 Bundesliga-wedstrijden in de basis en droeg hij zelfs tweemaal de aanvoerdersband.

Volgens Duitse berichtgeving beschikt Doekhi over een afkoopclausule van negen miljoen euro. Zijn contract bij Union Berlin loopt nog tot de zomer van 2025. Doekhi doorliep de jeugdopleidingen van Excelsior en Ajax en brak door bij Vitesse, waar hij tussen 2018 en 2022 uitgroeide tot een stabiele Eredivisie-verdediger.