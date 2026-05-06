'Feyenoord wil oud-Ajacied aan de staf gaan toevoegen'
Feyenoord is voornemens om Said Bakkati toe te voegen aan de technische staf voor het komende seizoen, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdag. Achter de schermen bereidt de club zich voor op mogelijke veranderingen rondom hoofdtrainer Robin van Persie.
Binnen de club wordt serieus rekening gehouden met een vertrek van Etiënne Reijnen. De assistent-trainer staat opnieuw in de belangstelling van Liverpool FC, waar voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot hem nog altijd waardeert.
Twee jaar geleden onderzocht Liverpool al de mogelijkheid om Reijnen naar Engeland te halen, maar toen beschikte hij nog niet over de vereiste trainerspapieren. Inmiddels is hij dicht bij het behalen van zijn diploma, waardoor een overstap nu realistischer lijkt. Feyenoord houdt daarnaast ook rekening met een mogelijk vertrek van René Hake, die interesse geniet van andere clubs. Om die reden kijkt de club nadrukkelijk naar versterking binnen de technische staf.
Said Bakkati geldt daarbij als een belangrijke kandidaat. De 44-jarige trainer is momenteel assistent van Maurice Steijn bij Sparta Rotterdam en is daarnaast actief bij Jong Oranje onder leiding van Michael Reiziger. Eerder was hij ook werkzaam bij Ajax als assistent van Steijn en John van 't Schip. Bakkati heeft bovendien al een verleden bij Feyenoord. Tijdens de periode van Jaap Stam maakte hij deel uit van de staf en later bleef hij actief onder Dick Advocaat.
