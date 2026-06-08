'Feyenoord wil zich versterken met oud-keeperstrainer van Ajax'

Feyenoord lijkt een nieuwe keeperstrainer op het oog te hebben. Volgens FR12 is oud-Ajacied Carlo l'Ami een serieuze kandidaat om de vacature in te vullen die ontstond na het vertrek van Jyri Nieminen.

Technisch directeur Dévy Rigaux werkt momenteel aan de samenstelling van de technische staf voor het nieuwe seizoen en zou in l'Ami een geschikte versterking zien. De ervaren trainer is geen onbekende in De Kuip, waar hij eerder al werkzaam was als keeperstrainer.

De 59-jarige Leidenaar is momenteel verbonden aan Diriyah SC, waar hij sinds december actief is. Daarvoor deed hij ervaring op bij clubs als Al Ain, Al Nasr, Al-Wahda en Club Brugge. Daarnaast maakte hij deel uit van de technische staf van het nationale elftal van Suriname.