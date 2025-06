Feyenoord wint alternatieve ranglijst; Ajax eindigt als vijfde

Ajax is als vijfde geëindigd in een alternatieve ranglijst met alle Eredivisieclubs. Het veld van de Amsterdammers kwam namelijk op die plek uit de bus. Feyenoord heeft deze competitie gewonnen.

Met een score van 4,47 is Feyenoord als eerste geëindigd na 34 speelronden in de Eredivisie. Wekelijks geven de aanvoerders uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hun beoordeling van de velden in Nederland. Na elke speelronde ontvangt VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko een bericht met een waardering van 1 (slecht) tot 5 (uitstekend) voor het veld waar zij op hebben gespeeld.