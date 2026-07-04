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'Feyenoord wint strijd om toptalent (16) en troeft Ajax en PSV af'

Joram
Overzicht van de Johan Cruijff Arena
Overzicht van de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Feyenoord lijkt goede papieren te hebben in de strijd om Emmanuel Fejokwu. De zestienjarige verdediger, die zowel voor jeugdteams van Engeland als Nederland uitkwam, is sinds kort transfervrij nadat zijn contract bij West Ham United afliep.

De jonge verdediger stond de afgelopen periode in de belangstelling van meerdere clubs. Zo werd eerder al gemeld dat naast Feyenoord ook Ajax en PSV hem op de radar hadden. Eerder dit jaar kwam via Engelse media naar buiten dat de complete traditionele top drie uit Nederland interesse had, terwijl ook verschillende buitenlandse clubs hem volgden.

Volgens berichten uit Engeland hield West Ham graag de controle over zijn toekomst en waren ook clubs als Lille, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Internazionale geïnteresseerd in de verdediger.

Nu Fejokwu vrij is om te vertrekken, lijkt zijn toekomst zich richting Rotterdam te bewegen. Het X-account WFCGRONINGEN meldt dat Feyenoord goede hoop heeft op zijn komst. "In Rotterdam zijn ze in goede hoop van een toptalent. Emmanuel Fejokwu, de zestienjarige verdediger van West Ham United, lijkt te kiezen voor Feyenoord, volgens horen."

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