Feyenoord ziet in na analyse: "Ajax heeft een lagere instapprijs"

De start van de verkoop van nieuwe seizoenkaarten blijft een spannend moment voor Feyenoord-supporters. Dit jaar worden de kaarten 3,3% duurder. Wat meer opvalt: de vertrouwde fysieke seizoenkaart verdwijnt, dit gaat nu via de Feyenoord App. Dat besluit is genomen om misbruik tegen te gaan, aldus Ruud van der Knaap, commercieel directeur van de club tegenover Algemeen Dagblad .

Wordt de ouderwetse seizoenkaart dan helemaal afgeschaft? Van der Knaap licht toe: "Er was sprake van een verwarrende situatie: mensen konden gebruik maken van hun kaart of een QR-code. Dat werkte misbruik in de hand, er circuleerden soms wel meerdere screenshots van een code. Met één digitaal systeem weten we ook beter wie er precies het stadion bezoekt."

Wat betreft de prijsstijging, hoe verklaart Feyenoord het verschil met de goedkoopste seizoenkaart bij Ajax, die vorig jaar nog 252 euro kostte, bijna 100 euro minder dan bij Feyenoord? Van der Knaap reageert: "Het zou kunnen dat er bij Ajax een lagere instapprijs is voor een seizoenkaart. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat om grote aantallen gaat. De prijzen bij PSV zijn vergelijkbaar met die van ons."