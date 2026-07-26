Feyenoorder is fan van toekomstig Ajax-aanwinst: "Shirtjes ruilen"
Nieuwe Feyenoord-doelman Tjark Ernst is een groot fan van Marc-André Ter Stegen. De Duitse doelman lijkt de nieuwe aanwinst te worden van Ajax, wat betekent dat de twee wel eens tegenover elkaar zouden kunnen gaan staan in de Klassieker.
"Ter Stegen is een geweldenaar, die altijd pech heeft gehad dat Manuel Neuer er was", begint Ernst in gesprek met De Telegraaf. "Want anders had hij voor Duitsland heel veel EK's en WK's gekeept. Hij is niet voor niets tien jaar de keeper van FC Barcelona geweest."
Ajax nadert een deal met de doelman en het zou zomaar kunnen dat er in de Klassieker twee Duitsers onder de lat staan. "Dat zou heel speciaal worden, als er bij Feyenoord-Ajax twee Duitse keepers op het veld staan", aldus Ernst.
Ook Manuel Neuer is een groot idool van hem. "Toen ik jong was, was ik voor Bayern München. Dat kwam door Neuer, dat was mijn idool. Ik keek heel veel naar zijn beelden op YouTube. Al toen hij bij Schalke 04 zat. Hij is nog steeds bizar goed", aldus de Feyenoord-doelman.
"Zelfs op deze leeftijd en met alle zware blessures die hij heeft gehad. Ik heb de kans gehad om hem te ontmoeten toen ik bij Hertha BSC tegen Bayern speelde. Toen hebben we shirtjes geruild. Dat moment zal ik mijn hele leven herinneren. Shirtjes ruilen met je idool", besluit Ernst.
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