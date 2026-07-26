Feyenoorder is fan van toekomstig Ajax-aanwinst: "Shirtjes ruilen"

Nieuwe Feyenoord-doelman Tjark Ernst is een groot fan van Marc-André Ter Stegen. De Duitse doelman lijkt de nieuwe aanwinst te worden van Ajax, wat betekent dat de twee wel eens tegenover elkaar zouden kunnen gaan staan in de Klassieker.

"Ter Stegen is een geweldenaar, die altijd pech heeft gehad dat Manuel Neuer er was", begint Ernst in gesprek met De Telegraaf. "Want anders had hij voor Duitsland heel veel EK's en WK's gekeept. Hij is niet voor niets tien jaar de keeper van FC Barcelona geweest."

Ajax nadert een deal met de doelman en het zou zomaar kunnen dat er in de Klassieker twee Duitsers onder de lat staan. "Dat zou heel speciaal worden, als er bij Feyenoord-Ajax twee Duitse keepers op het veld staan", aldus Ernst.