Feyenoorder mishandeld in Amsterdam: "Ik mag dragen wat ik wil"

Voor Feyenoord-supporter Bram werd zondag 11 mei een zwarte dag. Niet alleen zag hij zijn club met 3-2 verliezen van PSV, ook werd hij bij aankomst in zijn woonplaats Amsterdam ernstig mishandeld. De politie is op zoek naar twee daders.

Na het laatste fluitsignaal in De Kuip vertrok de 30-jarige Bram richting huis. In Amsterdam werd hij, gekleed in een Feyenoord-shirt, belaagd en mishandeld. In gesprek met RTV Rijnmond doet hij zijn verhaal.

"Hoe haal je het in je hoofd om een Feyenoord-shirt te dragen in Amsterdam? Doe je shirt nu uit!", kreeg Bram naar zijn hoofd geslingerd. Zijn reactie: "Ik mag dragen wat ik wil." Die woorden schoten bij de daders in het verkeerde keelgat. Bram werd vervolgens zwaar mishandeld met meerdere klappen en een knietje, waarna hij op de grond belandde.

De mishandeling vond plaats nadat Bram even een supermarkt was binnengelopen. "Een man zag mij rijden op mijn scooter met het shirt aan, heeft zijn vriend gebeld en mij achtervolgd. Daarna hebben ze mij samen opgewacht. Je denkt bij jezelf: doe wat terug. Maar ze doen dit wanneer je alleen bent, en dan sta je machteloos," vertelt hij.

Aanvankelijk leek het letsel mee te vallen. "Ik dacht dat ik een snee in mijn wenkbrauw had. Dus ik dacht: ik ga naar huis en klaar." Maar later belde het ziekenhuis met schokkend nieuws. "We hebben grove fouten gemaakt. Je hebt een gebroken oogkas en een hersenbloeding. Je had moeten blijven."

Twee maanden later zit Bram nog middenin zijn revalidatieproces. "Nu kosten veel dingen nog steeds veel energie en inspanning. Ik ben letterlijk de ziektewet ingetrapt."

Bram begrijpt dat het dragen van een Feyenoord-shirt in Amsterdam risico’s met zich mee kan brengen, maar vindt dat geen reden om zich aan te passen. "Maar tegelijkertijd: ik woon hier, maar ik ben toch een enorme Feyenoord-supporter. Daar kun je van alles van vinden, maar ik mag dragen wat ik wil." En dan, fel: "Wie dit goedpraat, zegt vast ook tegen een vrouw die is aangerand: ‘Had je maar niet zo’n kort rokje moeten dragen.’"