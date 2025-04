Feyenoorder Zechiël doet onthulling: "Ik kon toen ook naar Ajax"

Feyenoord was niet de enige geïnteresseerde club in de jeugdspeler van Sparta Rotterdam. "Vanaf Sparta kon ik ook naar Ajax en PSV", onthult Zechiël in Matchday van Supergaande, "maar toen hebben we de keuze gemaakt om naar Feyenoord te gaan. Mijn ouders hebben me daarbij geholpen. Ik ben een familiemens en had het nodig om na een slechte training thuis te komen en liefde te ontvangen."

Zechiël, inmiddels op huurbasis terug bij Sparta Rotterdam, had het lang niet altijd makkelijk in de jeugd van Feyenoord. "Ik speelde gewoon niks, man. Ik zat er in die jaren in de Onder 15 en 16 wel even doorheen", geeft hij toe. "Toen heb ik vaak tegen mijn pa en ma gezegd dat ik wilde stoppen. Je vrienden, neefjes en ooms komen kijken en dan zit je negentig minuten op de bank. Ik was gewoon niet goed genoeg op dat moment."

Volgens de middenvelder had hij last van aanpassingsproblemen. "Het was anders dan bij Sparta, waar je de hand boven het hoofd werd gehouden", legt hij uit. "Maar ik ben uiteindelijk blij met die drie moeilijke jaren, die hebben we gemaakt tot wie ik nu ben."