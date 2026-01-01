FIFA-baas Infantino overweegt wijziging van de buitenspelregel

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft aangekondigd dat hij openstaat voor ingrijpende aanpassingen in de spelregels, met als doel het voetbal aantrekkelijker en aanvallender te maken. Tijdens het World Sports Summit in Dubai sprak de Zwitser over mogelijke veranderingen, waarbij vooral de buitenspelregel ter discussie werd gesteld.

Infantino benadrukte dat het voetbal zich voortdurend ontwikkelt en dat ook de regels daarin moeten meegaan. "De buitenspelregel is door de jaren heen geëvolueerd en verplicht een aanvaller nu om achter of in lijn met de verdediger te staan. Misschien moet je in de toekomst volledig vóór de verdediger staan om buitenspel te staan", aldus de FIFA-voorzitter.

Naast aanpassingen aan de buitenspelregel wil Infantino ook maatregelen onderzoeken om het speltempo te verhogen. Tijdrekken en lange onderbrekingen zijn volgens hem een doorn in het oog. "We beoordelen ook maatregelen om tijdverlies te voorkomen. Het is belangrijk dat het spel soepel blijft lopen, dus onderbrekingen moeten tot een minimum worden beperkt", zei hij.