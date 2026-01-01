HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

FIFA-baas Infantino overweegt wijziging van de buitenspelregel

Amber
Een grensrechter vlagt voor buitenspel
Een grensrechter vlagt voor buitenspel Foto: © BSR Agency

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft aangekondigd dat hij openstaat voor ingrijpende aanpassingen in de spelregels, met als doel het voetbal aantrekkelijker en aanvallender te maken. Tijdens het World Sports Summit in Dubai sprak de Zwitser over mogelijke veranderingen, waarbij vooral de buitenspelregel ter discussie werd gesteld.

Infantino benadrukte dat het voetbal zich voortdurend ontwikkelt en dat ook de regels daarin moeten meegaan. "De buitenspelregel is door de jaren heen geëvolueerd en verplicht een aanvaller nu om achter of in lijn met de verdediger te staan. Misschien moet je in de toekomst volledig vóór de verdediger staan om buitenspel te staan", aldus de FIFA-voorzitter.

Naast aanpassingen aan de buitenspelregel wil Infantino ook maatregelen onderzoeken om het speltempo te verhogen. Tijdrekken en lange onderbrekingen zijn volgens hem een doorn in het oog. "We beoordelen ook maatregelen om tijdverlies te voorkomen. Het is belangrijk dat het spel soepel blijft lopen, dus onderbrekingen moeten tot een minimum worden beperkt", zei hij.

Gerelateerd:
Wout Weghorst

Toekomst Wout Weghorst in de dartwereld? "Heel leuk om te doen"

0
Bounida, Konadu en Mokio zijn blij na een zege in de Johan Cruijff Arena

Konadu heeft doel bij Ajax 1: "Ons alle drie in de basis spelen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd