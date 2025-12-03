Groeten uit Grolloo
FIFA gaat nieuwe spelregel testen in aanpak tegen tijdrekkers

bron: FIFA
De voetbalwereld staat mogelijk aan de vooravond van een nieuwe spelregel die tijdrekken moet ontmoedigen. Pierluigi Collina, scheidsrechtersbaas van de FIFA, bevestigt dat tijdens de Arab Cup wordt getest met een opvallende maatregel rond blessurebehandelingen.

In het experiment moet een speler die om medische hulp vraagt twee minuten buiten het veld blijven, zodra het spel weer is hervat. De klok begint dus pas te lopen vanaf het moment dat de wedstrijd doorgaat. De maatregel moet voorkomen dat spelers blessures faken of extra tijd winnen door langdurig op het veld behandeld te worden.

Er gelden wel uitzonderingen. Zo zijn keepers uitgezonderd, omdat een team niet zonder doelman kan spelen. Ook wanneer een speler een behandeling nodig heeft na een overtreding waarvoor een kaart is gegeven, gaat de regel niet in werking. De benadeelde speler hoeft dan niet verplicht twee minuten aan de kant te blijven.

"Dit experiment werd eerder al overwogen, maar nu heeft de FIFA besloten om het daadwerkelijk te gaan toepassen", verklaarde Collina. Het aanpakken van tijdrekken staat al langer hoog op de agenda. Hoewel scheidsrechters nu al bepalen of een speler snel op het veld kan worden geholpen of buiten de lijnen behandeld moet worden, blijven teams manieren vinden om het tempo uit de wedstrijd te halen, soms om tijd te winnen, soms om het momentum van de tegenstander te breken.

