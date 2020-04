Geschreven door Jessica Westdijk 03 apr 2020 om 18:04

Als het aan de FIFA ligt, mogen spelerscontracten na 30 juni doorlopen. De FIFA stelt voor om contracten door te laten lopen tot de einddatum van het seizoen.

Hakim Ziyech zou dan bijvoorbeeld niet op 1 juli naar Chelsea gaan, maar pas als de Eredivisie beëindigd is. Daarbij moet wel gezegd worden dat het om een richtlijn gaat: clubs kunnen niet verplicht worden om op deze manier met contracten om te gaan.

Ook de transferwindow is een heikel punt. Deze moet in gaan na het seizoen en mag maximaal 12 weken duren. Maar nu de seizoenen niet beëindigd zijn, is ook de vraag wanneer de transfermarkt open moet gaan. Bonden kunnen een verzoek indienen om hun transferwindow uit te laten stellen. Dat kan leiden tot grote verschillen. Als bijvoorbeeld Nederland en België het seizoen nu al op eigen houtje beëindigen, kan hier de transfermarkt al open. Terwijl toplanden wellicht wel de competitie uitspelen en pas later hun transferwindow open zetten. De Eredivisie is dan mogelijk alweer een hele tijd onderweg en de Nederlandse markt gesloten, als andere clubs nog weken de tijd hebben om spelers aan te trekken.