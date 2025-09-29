Groeten uit Grolloo
Johan Derksen hard: "Als dat de redder van Ajax moet zijn..."
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

FIFA overweegt opvallende spelregelwijziging: "Zou een zegen zijn"

Amber
bron: BILD
Pierluigi Collina
Pierluigi Collina Foto: © Pro Shots

De FIFA overweegt een opvallende regelwijziging bij strafschoppen. Volgens BILD ligt er een plan op tafel om rebounds na een gemiste penalty volledig af te schaffen. Als de bal niet rechtstreeks in het doel belandt, krijgt de tegenstander een doeltrap.

Pierluigi Collina, scheidsrechtersbaas van de FIFA, is groot voorstander van de ingreep. "Het zou juist een zegen zijn voor keepers, voor wie het allemaal al moeilijk genoeg is om een penalty te stoppen. En scheidsrechters hoeven niet langer te letten op vroegtijdig inlopen. Nu lijkt het soms wel een paardenrace", aldus de Italiaan.

Als het plan wordt goedgekeurd door de spelregelcommissie, kan de wijziging al vanaf volgend seizoen ingaan. Dat betekent dat het WK van 2026 in de VS, Canada en Mexico mogelijk het laatste toernooi is waarin rebounds na een strafschop nog zijn toegestaan.

Zet in op Ajax tegen Olympique Marseille!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Thomas Duivenvoorden

Ajax kan komst gewenste versterking vergeten: "Gaat niet door"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

'Gestalkt' Ajax-target krijgt advies: "Blijf weg uit de slangenkuil"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

0
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 FC Groningen 6 3 12
5 NEC Nijmegen 7 8 12
6 AZ 7 4 12
7 FC Twente 7 2 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd