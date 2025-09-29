FIFA overweegt opvallende spelregelwijziging: "Zou een zegen zijn"

De FIFA overweegt een opvallende regelwijziging bij strafschoppen. Volgens BILD ligt er een plan op tafel om rebounds na een gemiste penalty volledig af te schaffen. Als de bal niet rechtstreeks in het doel belandt, krijgt de tegenstander een doeltrap.

Pierluigi Collina, scheidsrechtersbaas van de FIFA, is groot voorstander van de ingreep. "Het zou juist een zegen zijn voor keepers, voor wie het allemaal al moeilijk genoeg is om een penalty te stoppen. En scheidsrechters hoeven niet langer te letten op vroegtijdig inlopen. Nu lijkt het soms wel een paardenrace", aldus de Italiaan.

Als het plan wordt goedgekeurd door de spelregelcommissie, kan de wijziging al vanaf volgend seizoen ingaan. Dat betekent dat het WK van 2026 in de VS, Canada en Mexico mogelijk het laatste toernooi is waarin rebounds na een strafschop nog zijn toegestaan.