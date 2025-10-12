KieftJansenEgmondGijp
Kieft duidelijk: "Bij Ajax gespeeld, maar ik vind PSV net zo leuk"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
FIFA overweegt WK te verplaatsen: "Openstaan voor nieuwe ideeën"

Amber
bron: FIFA
Gianni Infantino
Gianni Infantino Foto: © BSR Agency

De FIFA overweegt om het EK en WK voortaan op een ander moment in het jaar te organiseren. Voorzitter Gianni Infantino denkt aan de maanden oktober of maart, omdat dat volgens hem gunstiger zou zijn voor de spelers en de omstandigheden wereldwijd eerlijker maakt.

"Zelfs spelen in sommige Europese landen in juli is erg zwaar vanwege de hitte", zei Infantino deze week tijdens een bijeenkomst van de European Football Clubs (EFC) in Rome. "In december kun je in sommige delen van de wereld niet spelen, en in juli in andere niet. Als je toernooien wereldwijd onder gelijke omstandigheden wilt organiseren, kan dat in maart of oktober. We zijn in gesprek, we moeten openstaan voor nieuwe ideeën."

Het WK van 2022 in Qatar werd al verschoven naar november en december vanwege de zomerse hitte. Inmiddels is het WK van 2034 toegewezen aan Saudi-Arabië, waar in juli vergelijkbare temperaturen heersen als in Qatar. Daardoor is de kans groot dat ook dat toernooi naar een ander moment wordt verplaatst, mogelijk zelfs naar 2035. Een extra complicatie: in november en december 2034 valt de ramadan, wat de organisatie van het toernooi nog lastiger maakt.

Hans Kraay jr.

Kraay jr. over Oranje: "Logisch dat hij nu weer de kans krijgt"

Wout Weghorst

Opstelling Oranje bekend: Koeman voert drie wijzigingen door

